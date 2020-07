Die Carolin Kebekus Show (08/09)

Comedy @ ONE. . 43:11 Min. . Verfügbar bis 10.08.2020. ONE.

Gäste: Moritz Neumeier, Palina Rojinski In der vorerst letzten Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" in diesem Jahr gibt es ein Wiedersehen mit dem Stand-up-Künstler Moritz Neumeier. Im Rahmen seiner Vortragsreihe "Feminismus erklärt. Von Mann zu Mann" spricht er diesmal über das Thema "Toxische Männlichkeit". Zu Gast im Studio ist die Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski, mit der die Gastgeberin das Spiel "Big Buzzer" spielen wird. Außerdem beschäftigt sich Carolin Kebekus mit den Karrierechancen von Frauen in der katholischen Kirche. Zu diesem Thema hat sie auch ein Video gedreht, das nun Premiere feiert.