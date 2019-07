Der Barcelona-Krimi: Über Wasser halten

Filme. . 01:27:47 Std. . ONE.

Ein außergewöhnliches Duo nimmt in der neuen Krimireihe die Arbeit auf. In Barcelona, einer der aufregendsten Metropolen der Welt, verkörpert Clemens Schick den eigenwilligen Kommissar Xavi Bonet. Als Einheimischer weiß er genau, was hinter den Kulissen gespielt wird, lässt sich aber selbst ungern in die Karten schauen. Den verschlossenen Katalanen zum Kollegen bekommt Anne Schäfer in der Rolle einer selbstbewussten Ermittlerin, die als Alleinerziehende eine Doppelbelastung stemmen muss. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank nehmen es die beiden mit korrupten Eliten und Verbrechern auf.