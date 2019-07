Der Barcelona-Krimi: Tod aus der Tiefe

Filme. . 01:27:58 Std. . ONE.

Kommissar Xavi Bonet (Clemens Schick) und seine Partnerin Fina Valent (Anne Schäfer) müssen den rätselhaften Tod eines Tauchers aufklären. Zunächst sieht es so aus, als sei der junge Geologe Tomás (Joel Abadal) in einen Schwarm Feuerquallen geraten und an deren Gift gestorben. Doch schnell steht fest, dass er ermordet wurde. Bei den Ermittlungen stoßen die beiden auf weitere Ungereimtheiten: Tomás war von seinem Chef am geologischen Institut, Enric Gutiérrez (Rüdiger Klink), erst vor kurzem gefeuert worden, und seine Freundin Catalina (Yasemin Cetinkaya) ist wie vom Erdboden verschwunden.