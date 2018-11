Close Up - Natalie Portman

Portrait über die israelisch-US-amerikanische Schauspielerin Natalie Portman, die schon mit 13 Jahren durch ihre Hauptrolle in 'Léon - Der Profi' ihren internationalen Durchbruch feierte. Zu ihren bekanntesten Rollen gehören wohl die der Padmé Amidala in der 'Star Wars' Reihe (1999 - 2005) sowie die der ehrgeizigen Balletttänzerin in 'Black Swan' (2010), für die sie mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. 2017 wurde sie für ihre Darstellung in 'Jackie: Die First Lady' als beste Hauptdarstellerin nominiert.