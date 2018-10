Close Up - Leonardo DiCaprio

Portrait über den US-amerikanischen Schauspieler und Oscargewinner Leonardo DiCaprio, der zu den erfolgreichsten und bestverdienenden Schauspielern Hollywoods zählt. Mit seiner Rolle als Jack Dawson in 'Titanic' wurde er 1997 einem internationalen Publikum bekannt. Nach fünf Oscar-Nominierungen folgte 2016 schließlich die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in 'The Revenant'.