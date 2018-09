Close Up - Drew Barrymore

Porträt über die US-amerikanische Schauspielerin Drew Barrymore, die schon im Alter von sieben Jahren durch ihre Rolle in 'E.T.' weltberühmt wurde. Nach Drogen- und Alkoholexzessen im frühen Teenie-Alter und einem Aufenthalt in einer Nervenklinik gelang ihr Ende der 90er Jahre mit 'Eine Hochzeit zum Verlieben' das Comeback in die Riege der Hollywoodstars.