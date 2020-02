Brit Awards 2020

Musik. . 01:41:03 Std. . Verfügbar bis 19.03.2020. ONE.

Die Brit Awards sind das wichtigste Ereignis im britischen Musikkalender. In diesem Jahr werden die Brit Awards zum 40. Mal vergeben. ONE zeigt die Verleihung des bedeutendsten britischen Musikpreises als zeitversetzte Livesendung am selben Abend.