Bis zum Horizont, dann links!

Filme. . 01:26:03 Std. . Verfügbar bis 10.05.2020. ONE.

Für die Bewohner der Seniorenresidenz "Abendstern" gleicht ein Tag dem anderen. Eckehardt Tiedgen möchte sich mit dieser Situation nicht abfinden: Er will etwas erleben, anstatt im Altersheim zu versauern. In der neu eingezogenen Margarete scheint er endlich eine Gleichgesinnte zu finden. Als die Senioren einen Gruppenausflug unternehmen, bei dem sie zu einem Rundflug starten, sieht Tiedgen seine Chance gekommen: Er entführt die alte Propellermaschine, übernimmt die Rolle des Flug-Kapitäns und will mit seinen Altersgenossen bis ans Mittelmeer gelangen.