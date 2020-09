Back for good

Filme. . 01:27:34 Std. . Verfügbar bis 26.12.2020. ONE.

Reality-TV-Sternchen Angie kommt frisch aus dem Drogenentzug. Eigentlich sollte das Ganze nur eine PR-Aktion sein, mit der sie sich einen Platz im nächsten Dschungelcamp sichern wollte. Doch die Konkurrenz ist hart in einer Welt, in der Aufmerksamkeit als Währung gilt. Inzwischen hat sich auch noch ihr Freund und Manager von ihr getrennt und keiner ihrer sogenannten Freunde ist bereit, sie aufzunehmen. Daher muss Angie zurück zu ihrer Mutter in ihr Heimatkaff ziehen...