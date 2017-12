Auf den Spuren der Hobbits: Fabelwesen des Nordens (5/5)

25.12.2017 | 28:09 Min. | Verfügbar bis 01.01.2018 | ONE

Die letzte Station auf John Howes Reise ist Oxford. Hier studierte Tolkien und lehrte später an der Universität. In der Bibliothek finden sich noch einige Bücher, die Tolkien zu Beginn seines Studiums ausgeliehen hat und die ihn inspiriert haben könnten. In den Quellen findet John Howe immer wieder Hinweise auf die nordische Sagenwelt. Von den Hobbits aber fehlt bisher jede Spur. Dank der Mitglieder der Tolkien Society in Oxford scheint John Howe nun eine Antwort gefunden zu haben: Vielleicht entsprang der Hobbit einfach Tolkiens Fantasie? John kann nun nach Hause zurückkehren. Er ist am Ende seiner Suche angekommen.