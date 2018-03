Anleitung zum Unglücklichsein

Die Endzwanzigerin Tiffany ist ein bisschen verträumt, auf charmante Weise leicht neurotisch, abergläubisch - und seit einer gefühlten Ewigkeit Single. Sie betreibt zwar ein gut gehendes Feinkostgeschäft in Berlin, aber mit den Männern will es einfach nicht klappen. Kein Wunder: Die hübsche junge Frau ist überzeugt, dass auf jedes Glück unweigerlich eine Katastrophe folgen muss. Deshalb bleibt sie auch skeptisch, als gleich drei Männer auf einmal sich für sie interessieren. Auf auf dem Weg zur großen Liebe tappt Tiffany in so manches Fettnäpfchen - und auch die eine oder andere Katastrophe lässt nicht auf sich warten.