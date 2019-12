Anderst schön

Roger lebt in seiner eigenen, übersichtlichen Welt. Er arbeitet als Hausmeister in einer Schweriner Platte kurz vor dem Abriss. Übrig gebliebene DDR-Anhänger, gescheiterte Genies, künstlerische Neonazis, schlitzohrige Döner-Verkäufer und eine dem Alkohol nicht abgeneigte Mutter bevölkern sein skurriles kleines Universum. Er ist ein Träumer, aber er hat einen wachen Blick und einen großen Wunsch: Er möchte sich verlieben. Sein Wunsch geht in Erfüllung als Ellen mit ihrer Tochter Jill in das Haus einzieht.