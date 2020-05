Alaska Johansson

Filme. . 01:28:13 Std. . Verfügbar bis 25.05.2020. ONE.

Alaska Johansson ist eine perfekte Frau und in ihrem Beruf als Headhunterin eine der Besten. Als sie eines Tages von ihrem verheirateten Chef, mit dem sie ein Verhältnis hat, gefeuert wird und gleichzeitig erfährt, dass ihre Beziehung keine Chance hat, will sie sich zu Hause mit einem Giftcocktail umbringen. Sie wird in letzter Minute daran gehindert, als ein Kind im Halloween-Kostüm in ihre Wohnung eindringt und Süßigkeiten verlangt...