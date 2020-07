Adoptivmutter gesucht (S01/E01)

Tierärztin Dr. Mertens. . 48:25 Min. . Verfügbar bis 13.10.2020. ONE.

Dem kleinen Affenbaby Momo, das bei Familie Mertens in häuslicher Pflege ist, geht es gar nicht gut. Als Tierärztin erkennt Susanne jedoch schnell, dass der kleine Schimpanse allergisches Asthma hat, weil er nicht an menschliche Haushalte gewöhnt ist. Höchste Zeit, ihn wieder zurück zu seinen Artgenossen in den Zoo zu geben!