2 für alle Fälle - Manche mögen Mord

Filme. . 01:26:11 Std. . Verfügbar bis 23.03.2020. ONE.

Es gibt nicht viel, womit man den Husumer Ex-Kommissar Piet Becker (Jan Fedder) hinterm Deich hervorlocken kann. Aber wenn seiner Musik-Combo ein paar Auftritte winken, tritt das Nordlicht sogar eine Reise in den tiefsten Harz an: Sein Halbbruder und Band-Bassist Hannes (Axel Milberg) hat dem Leadsänger Piet, der Gitarristin Paula (Nina Petri) und dem Drummer Rüdiger (Frank Jacobsen) ein dreitägiges Engagement in einem kleinen, feinen Kurort vermittelt.