Machtkampf unter katholischen Bischöfen

WDR 5 Diesseits von Eden | 08.04.2018 | 03:53 Min.

Sieben deutsche Bischöfe schrieben einen Brandbrief nach Rom, nachdem sie bei ihrer letzten Bischofskonferenz in Ingolstadt klar in der Minderheit waren. Ein schweres Zerwürfnis darüber, dass evangelische Ehepartner künftig in Ausnahmefällen zur Kommunion zugelassen werden dürfen. Autorin: Friederike Weede.

