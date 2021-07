Klangabenteuer in der Villa

Das Andere, das Offene, das Ungewohnte: Dafür steht das Plus im Titel des Festivals Jazz+, das seit 1994 in der Seidlvilla im Stadtteil Schwabing spannende Programm-Akzente setzt. Die Sängerin Lucia Cadotsch lässt mit ihrem Trio „Speak Low“ Stücke so unterschiedlicher Urheber*innen wie Billie Holiday, Randy Newman und Brian Eno in ihren völlig eigenen Klangidealen verpflichteten Interpretationen schillern. Eine ebenfalls ganz eigene Freiheit sucht das Trio der Pianistin Aki Takase: „Auge“ heißt es und lädt mit maximaler Kommunikation und klanglicher Unbegrenztheit das Ohr zu Abenteuern ein.