Zur Diskussion über das Gedenken an den Brandanschlag

"Dieser Tag ist nicht nur ein lokales Ereignis von Solingen" , sagte NRW -Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) vor dem Hintergrund der Gedenkfeiern zum Brandanschlag in der bergischen Stadt vor 25 Jahren im WDR . "Ich will, dass auch das ganze Land Nordrhein-Westfalen an diesen schrecklichsten Anschlag in der Landesgeschichte erinnert."