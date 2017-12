Der Prozess um die Duisburger Loveparade-Katastrophe 2010 hat am Freitag (08.12.2017) in Düsseldorf begonnen. Seit dem frühen Morgen stehen mehrere Übertragungs-Wagen vor dem Congress Center der Messe Düsseldorf. Ein Schild am Eingang weist den Saal als Außenstelle des Landgerichtes Duisburg aus.