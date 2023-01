112 - Wer rettet uns?

In einer Zeit, in der Rettungskräfte zum Teil angegriffen und an ihrer Arbeit gehindert werden, rückt der WDR deren Tätigkeiten in den Vordergrund: Wer sind die Menschen, die ihr Leben der Rettung gewidmet haben? Und welche Geschichten haben Gerettete zu erzählen? Damit beschäftigt sich der crossmediale Thementag am 09.01.2023 in Reportagen, Dokumentationen und Gesprächen im WDR Fernsehen, in den WDR Radioprogrammen und im Netz.