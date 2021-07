Der heftige Dauerregen mit Überschwemmungen und Hochwasser hat dramatische Folgen in NRW. Neben der flächendeckenden Berichterstattung in allen Programmen möchte der WDR als Landessender einen weiteren Beitrag leisten und aktive Unterstützung für die Hilfesuchenden und die Helfenden anbieten.

Die Idee: WDR hilft helfen

Die Idee hinter unserer Aktion: In dieser besonderen Lage des Landes, in der so viele Menschen alles verloren haben und gleichzeitig so viele gerne helfen möchten, wollen wir Hilfsgesuche und -angebote zusammenbringen. Denn die Katastrophe berührt auch diejenigen stark, die nicht unmittelbar betroffen sind.

Der Wunsch und die Bereitschaft, jetzt zu helfen und mit anzupacken, ist enorm. Um diese Art der Nachbarschaftshilfe im Land weiter zu unterstützen und auch schwierigere Probleme zu lösen, setzt der WDR seine Kanäle dafür ein, um die Hilfsbereitschaft zu kanalisieren.

Bitte tragen Sie in dem Formular Ihre Hilfsgesuch oder Ihr Hilfsangebot ein.

Wir versuchen, so viele passende Angebote zu vermitteln wie möglich, besondere Suchangebote herauszustellen und die Suchenden gezielt mit den Helfenden zusammenzubringen.