25.000 Besucher bei Kölner Acht-Brücken-Festival

Besondere Musik an besonderen Orten

Nach Veranstalterangaben lockten die Konzerte in diesem Jahr rund 25.000 Besucher an. " Wir haben mittlerweile ein Publikum, das geradezu nach Werken zeitgenössischer Komponisten - eingespielt von herausragenden Orchestern und exzellenten Ensembles - verlangt ", sagte der Festivalgesamtleiter und Intendant der Kölner Philharmonie, Louwrens Langevoort. Auch die Kombination von besonderer Musik an besonderen Orten verliere nicht an Reiz.

Das Festival "Acht Brücken" fand zum 9. Mal statt. Der Titel steht für die acht Brücken, die im Kölner Stadtgebiet den Rhein überspannen, und soll die Offenheit des Festivals zum Ausdruck bringen.

Stand: 12.05.2019, 14:54