Mehr Einser-Abis: Höhere Standards gefordert

In der Debatte um eine steigende Zahl von Einser-Abiturienten - auch in NRW - hat der Philologenverband Qualitätseinbußen zurückgewiesen. " Geschenkt bekommt sein Abitur niemand ", sagte die Bundesvorsitzende, Susanne Lin-Klitzing, vor Beginn des bundesweiten Gymnasialtags am Samstag (28.09.2019) in Bonn. " Abiturienten wissen viel, in der Tiefe und in der Breite. "

Philologenverband fordert höhere Standards

Trotzdem fordert ihr Verband, der vor allem Gymnasiallehrer vertritt, die Anforderungen ans Abitur bundesweit erstens mehr anzugleichen und zweitens deren Niveau anzuheben. So sei es sinnvoll, nach dem Vorbild Bayerns deutschlandweit fünf Abitur-Prüfungsfächer einzuführen, darunter verpflichtend Deutsch, Mathe und eine Fremdsprache. NRW verlangt nur vier Fächer.

