Diese Frau war 500 Tage alleine in einer Höhle

Stand: 14.04.2023, 13:58 Uhr

Was für ein Experiment: Die Forscherin Beatriz Flamini hat 500 Tage in 70 Meter Tiefe ohne Kontakt zur Außenwelt in einer Höhle in der südspanischen Provinz Granada gelebt. Heute Vormittag kam sie aus der Höhle: mit Sonnerbrille und Helm und mit dem dringenden Wunsch nach einer Dusche.