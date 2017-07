Überdosis Medizin

Sabine Krüger, die ihren richtigen Namen nicht nennen möchte, kennt das Problem. Ihre Ärzte bieten ihr immer mal wieder Untersuchungen oder Therapien an, die sie selbst für unnötig hält und in der Regel ablehnt: "'Die dienen einer weiteren Abklärung', so drücken die sich dann immer aus."

Zu viele Medikamente, zu viele Therapien

Im Deutschland werden besonders viele Knieprothesen eingesetzt

Doch nicht nur Diagnoseverfahren wie Kernspintomografien oder Kathederuntersuchungen werden häufig auch dann verordnet, wenn sie gar nicht nötig sind. Viele Ärzte verschreiben zum Beispiel auch bei einer klassischen Erkältung ein Antibiotikum, obwohl es bei einer solchen Infektion gar nicht helfen kann.

Spitzenreiter bei Knie- und Hüftprothesen

Auch beim Blick auf die Krankenhausstatistik wird schnell klar, dass zu viel operiert wird. In kaum einem anderen europäischen Land werden so viele Knie- und Hüftprothesen eingesetzt wie in Deutschland.

Dabei bräuchten sie viele wahrscheinlich gar nicht, glaubt die Gesundheitsexpertin Regina Behrend von der Verbraucherzentrale NRW : " Es gibt große regionale Unterschiede. Das zeigt schon, es sind nicht nur rein medizinische Kriterien, die dazu führen, ob jemand beispielsweise jetzt noch eine Mandeloperation oder eine künstliche Hüfte bekommt oder nicht."

Honorarsystem belohnt Untersuchungen

Dass soviel diagnostiziert, operiert und verschrieben wird, hat natürlich Gründe. Zum einen ist das Vergütungssystem so ausgelegt, dass eine Magenspiegelung weit mehr Geld bringt als ein ausführliches Gespräch. Und natürlich müssen Ärzte sich auch absichern und unwahrscheinlichen Spuren nachgehen, um nichts zu übersehen.

Viele Patienten erwarten in jedem Fall ein Rezept

Dazu kommt, dass die Medizin immer moderner wird. Selbst kleinste Abweichungen von der Norm werden registriert und behandelt. Einfach mal abzuwarten ist da schwierig, zumal viele Patienten auch möchten, dass ihr Arzt schnell reagiert. Was medizinisch möglich ist, wird oft auch erwartet.

Therapien mit Nebenwirkungen

Die Risiken, wie zum Beispiel die Strahlenbelastung beim Röntgen oder bei einer Computertomographie würden dabei allerdings oft übersehen, sagt der Allgemeinmediziner Dr . Michael Ostermann: " Wenn man das bedenkt, muss man sich fragen, ob die ganze Diagnostik die heute angeboten wird, wirklich sinnhaft ist."

Das sehen auch die Initiatoren der Kampagne "Gemeinsam klug entscheiden" so, die ursprünglich aus den USA kommt. Kernstück sind jeweils fünf wissenschaftlich evaluierte medizinische Maßnahmen, auf die man bei bestimmten Symptomen besser verzichten sollte.