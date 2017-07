Schwarze Löcher sind unheimlich, aber auch faszinierend. Sie besitzen so viel Anziehungskraft, dass sie alle Materie in der Nähe verschlingen. Die Zugkraft der Schwerkraft (Gravitation) ist dabei so enorm, dass sich ihr auch das Licht nicht entziehen kann. Diese besondere Schwerkraft tritt auf, weil die Materie in einen winzigen Raum gepresst wird.