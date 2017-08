Grußbotschaft an die Aliens in 55 Sprachen

Neben Bildern finden sich Audiodaten auf der Datenplatte. Geräusche wie Wind, Donner und Tierlaute sind ebenso auf die Platte gepresst worden wie Grußbotschaften in 55 Sprachen. Auch Jimmy Carter, damaliger US -Präsident, hat eine Grußbotschaft hinterlassen: "Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt (...)." Kurt Waldheim, damaliger UN -Generalsekretär (rechts), richtete sich ebenfalls an Außerirdische: "Wir treten aus unserem Sonnensystem ins Universum auf der Suche nur nach Frieden und Freundschaft (...)."