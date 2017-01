Schlitterpartie über den Schneeteppich

Es ist wohl eines der unerfreulichsten Szenarien, die sich passionierte Skifahrer vorstellen können: Der Winterurlaub ist endlich gekommen, die neuen Skier sind da, nur fehlt in den Bergen der nötige Schnee. Sollte die globale Erwärmung weiterhin fortschreiten, könnte akuter Schneemangel allerdings eher zur Regel als zur Ausnahme werden.

Im Rahmen eines Forschungsprojekts der Technischen Universität Chemnitz im Jahr 2009 haben es sich die Ingenieure Jens Reindl, Arndt Schumann sowie Projektleiter Professor Klaus Nendel zur Aufgabe gemacht, alternative Lösungen für ausbleibenden Schnee zu entwickeln.

Herausgekommen ist dabei ein kleines Unternehmen namens "Mr. Snow", das einen Stoff anbietet, der als textile Gleitfläche für die ganzjährige Nutzung dienen kann. "Wir werden nicht der Ersatz sein, wenn zum Beispiel in den Alpen überhaupt kein Schnee liegt. Wir können keinen Winter zaubern. Wir können aber kleinere Gebiete mit den Matten unterstützen und Skischulen ihren Unterricht ermöglichen" , sagt Reindl. "Im Prinzip können wir da eingesetzt werden, wo Schneekanonen nicht mehr hinkommen."

Reibwert ist entscheidend

Möglich macht das Ski-Vergnügen die besondere Beschaffenheit der Textilie, die einen möglichst geringen Reibungsverlust gewährleisten muss. Der Reibwert zwischen Skibelag und Matte muss dabei möglichst gering gehalten werden. Deshalb werden für die Ski-Teppiche monofile (einfädige) Fasern verwendet, die für das bessere Gleiten sorgen. Es ist ein Hightech-Kunststoff, der extra für die Matten hergestellt und stetig weiterentwickelt wird. "Die Kunst liegt im Material und in der Verarbeitung der Struktur" , sagt Professor Mendel.

Durch eine spezielle Webtechnologie, bei der auf eigens eingerichteten Maschinen in einem Werk in Chemnitz jeweils 1.500 Spulen mit Garn angebracht sind, werden die Fäden so miteinander verwoben, dass der noppenartige, wellige Stoff entstehen kann. Dieser wird dann noch mit einem speziellen Klebstoff überzogen, der die Faserstrukturen noch kompakter zusammenhält und als Skibelag optimiert wurde. Eine Standardmatte ist zehn Meter lang und zwei Meter breit.

Wenn man idealen Schnee zugrunde legt, liege der Reibwert in der Regel bei 0,01. "Unser Material liegt bei 0,1" , sagt Reindl. Das Team arbeitet daran, diesen Wert noch weiter zu verringern. "Wir haben es auch schon mal auf 0,09 geschafft. Je höher der Wert ist, desto schwieriger wird es zu gleiten" , so Reindl.

Langfristige Anschaffung

Mit dieser Technologie ist keine Bewässerung oder ein zusätzliches Schmiermittel mehr nötig. Der Ski gleitet gut auf dem Stoff, was ihn für die Langläufer interessant macht. Für die alpinen Fahrer sind aber auch Schwünge möglich, weil die Skier einkanten können. "Die Möglichkeiten sind deutlich besser als etwa bei den Roll-Ski im Langlauf, weil der Abdruck deutlich besser ist. Im alpinen Bereich ist unser System gut vergleichbar mit einer kalten, griffigen Piste" , sagt Reindl.

5.000 Quadratmeter mit Maschinenschnee zu präparieren und befahrbar zu halten würden laut Reindl so um die 250.000 Euro Kosten verursachen. "Die Matten kosten ungefähr doppelt so viel, halten aber zwischen fünf und zehn Jahren und sind ganzjährig befahrbar" , sagt der Ingenieur. Eine Vermischung von Schnee und Matte ist zudem möglich.

Das Unternehmen sieht sich aber nicht als Konkurrenz zur Schneekanone und deren "Maschinenschnee", sondern vielmehr als Ergänzung für Gebiete, in denen Schneekanonen keinen Sinn machen oder für die Zeiten, in denen es schlicht zu warm für eine Beschneiung ist.

Fokussierung noch auf Schnee

Textilschnee-Liftspur in Geilo.

Bei normaler Ski-Winterkleidung unterscheidet sich die Verletzungsgefahr nicht von der im normalen Schnee, sagt Reindl. Im Sommer sollte man allerdings nicht nur mit kurzer Hose und T-Shirt fahren, sondern Langarm- und Bein anziehen.

Eingesetzt werden die Mattten auch schon in NRW , etwa in der DSV -Skischule Upland in Willingen. " Für uns ist das eine echte Alternative, weil wir hier seit Jahren nur grüne Weihnachten haben und die Kinder aber gerne Ski fahren wollen" , sagt Brigitte Bruchhäuser. 500 Quadratmeter hat die Skischulen-Besitzerin mit den speziellen Matten ausgelegt. Im Winter werfen Schneekanonen zudem noch Schnee auf das Textil.

Auch im Ausland hat sich das Unternehmen bereits auf den Markt begeben. Im norwegischen Geilo, dem ältesten Skigebiet Norwegens, wurde mithilfe der Matten die Ski-Saison bereits im September eingeläutet. Zudem werden von dem Chemnitzer Unternehmen immer wieder Events mit der Textilie ausgestattet.

"Im Moment sind viele Regionen noch auf natürlichen Schnee fokussiert. In zehn Jahren wird es solche Matten aber wohl schon in jedem Bundesland geben" , prognostiziert Reindl. Dann werde es noch mehr Kunden und Regionen geben, die "stark auf unserer Material setzen werden" .

Stand: 04.01.2017, 06:30