Mehr Sicherheit durch High-Tech auf Großveranstaltungen

In ganz Europa werden Veranstaltungen unter freiem Himmel immer beliebter, zugleich steigen aber auch die Anforderungen an die Organisatoren, etwa in Sachen Lärmschutz und Sicherheit. Wie das gelingen kann, stellten die Forscher am Freitag (27.01.2017) im Fraunhofer Institut in Sankt Augustin vor.

Funktionale Eintrittskarten für Großveranstaltungen

Es mag ein Blick in die Zukunft sein, doch die wird wohl schneller kommen als gedacht. Vermutlich werden Tickets oder VIP -Bändchen bei Stadionbesuchen oder Großveranstaltungen bald ausgedient haben.

Markus Eisenhauer (li.) und Hans Jürgen Hartmann

Die Forscher vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik bevorzugen stattdessen sogenannte wearables, Computersysteme, die am Leib getragen werden. Das können zum Beispiel Armbänder sein, die jeder Besucher einer Großveranstaltungen tragen muss. Dies ermögliche zum Beispiel, so Markus Eisenhauer vom Fraunhofer Institut, dass Menschenströme besser gelenkt werden könnten.

Armbänder leuchten den Weg zum Notausgang

Notausgang-Schilder demnächst überflüssig?

In Duisburg bei der Loveparade hätte dies viele Menschenleben retten können, so Eisenhauer weiter. Über diese wearables könnten theoretisch auch Anweisungen per Lichteffekt gegeben werden. Ein Beispiel: Das Armband leuchtet gelb, was für den Träger bedeuten würde, sich zum gelben Notausgang zu bewegen. Außerdem ist es über wearables ohne Probleme möglich, verdächtige Personen im Blick zu behalten. Parallel wird daran gearbeitet, für das Sicherheitspersonal Datenbrillen zu entwickeln.

Drohnen sollen Livebilder liefern

Livebilder von Großveranstaltungen durch Drohnen

Über dem Veranstaltungsgelände kreisen dann im Idealfall mehrere Drohnen, die den Sicherheitsleuten permanent Livebilder vom Gelände liefern. Das Projekt des Fraunhofer Instituts wird allein mit 17,6 Millionen Euro von der EU gefördert. Dabei sind Städte wie Hamburg, Lyon, Leeds oder Bonn, die alle mehrere Großveranstaltungen jährlich veranstalten.

Ruhezonen direkt vor der Konzertbühne

Ganz praktisch wird auch an Soundsystemen gearbeitet, die zum einen ein besseres Klangerlebnis bringen sollen. Zum anderen sollen schallschluckende Lautsprecher die Schaffung von Ruhezonen selbst in Bühnennähe ermöglichen.

"Wir stehen vor der zweiten Internetrevolution"