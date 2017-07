Warum ein Verzicht auf Plastiktüten nur der erste Schritt sein kann

" Wir sind aktuell nicht in der Phase, in der der Kunststoffbedarf zurückgehen wird ", sagt Lacher. In den nächsten 20 Jahren werde die Produktion sowohl in Deutschland als auch weltweit eher gesteigert. Hygienevorschriften beispielsweise machen Plastik in den meisten Fällen unverzichtbar, vor allem in der Verpackung. Genau dafür wird mehr als ein Drittel des Kunststoffs eingesetzt.

Ein Drittel des Kunststoffs ist nach wenigen Tagen Müll

Nach wenigen Tagen bis Wochen bleibt aber nur Müll übrig. " Ein Teil der Verpackungen lässt sich heute wirtschaftlich und technisch gar nicht recyceln ", sagt Lacher. Mehr als die Hälfte davon wird bisher verbrannt. " Wir wissen oft gar nicht, was zum Beispiel in einer Joghurtverpackung steckt. Wäre das bekannt, würde das Plastik vielleicht auch eher recycelt" , sagt Henning Wilts, Leiter für Kreislaufwirtschaft vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Beide Experten sehen das größte Potenzial deshalb darin, die Recyclefähigkeit schon bei der Produktion zu bedenken.

Weniger Verpackung, mehr Recycling

Wilts sieht auch in Transportverpackungen einen möglichen Angriffspunkt für die Zukunft. In der Öffentlichkeit werde darüber aber zu wenig diskutiert. Da jedes Unternehmen mit eigenen Materialien und System hantiere, wäre hier eine einheitliche Transportverpackung sinnvoll.

Vorbild wäre der Pfandkasten. Dennoch gebe es Dynamik und übergreifendes Interesse, an der Situation etwas zu ändern. 2019 tritt in Deutschland ein neues Verpackungsgesetz in Kraft. Ab dann gelten neue Recyclingquoten, die Verpackungshersteller überzeugen könnten, von Anfang an mehr ans Recycling zu denken.