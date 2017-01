'Der aus dem Fernsehen' ist ein Roboter und hört auf den Namen Nao. Er sieht aus wie eine futuristische Puppe aus Plastik: Etwa 60 Zentimeter groß, mit freundlich leuchtenden LED -Augen. Er steht am Boden auf einer eigenen Yogamatte. Wenn er die Übungen vormacht, surren 21 kleine Motoren. Die bewegen Arme, Beine, Kopf und Hände.

Nao redet und leitet an

Nao hat Fun-Faktor

Der Roboter blickt mit zwei Kameras in den Raum, lauscht mit vier eingebauten Mikrofonen in alle Richtungen und begrüßt die Kinder. Dabei hat er die traditionellen Yoga-Formeln schon drauf. "Namasté", schallt es aus seinen Lautsprechern. "Ich zeige euch die Figuren. Seht dabei zu und seid schön still."



Und auch kleine Gags sind Teil des Programms. Wenn es 'mal will ich ein Baum sein, mal ein Frosch' heißt, dann quakt Nao an der richtigen Stelle wie ein Frosch. Bei den Kindern sorgt das für Lacher.

Ohne Technik und Programmierarbeit geht es nicht

Während die Kinder turnen, sitzt an einer Seite des Raumes Lutz Geißler vor seinem Laptop. Der Ingenieur programmiert den Roboter für die verschiedenen Einsätze. Und er hatte die Idee für den in Deutschland ersten Schulversuch dieser Art. "Wir wollten schauen: Was kann der machen? Wie kann man den einsetzen? Und wie reagieren die Kinder darauf?"

Kindchenschema auch bei Robotern?

Ingenieur Geißler geht es darum, "Lust und Neugier wieder anzustacheln. Auch emotionale Begeisterung bei Kindern und bei den Erwachsenen zu wecken." In der Yoga-Stunde zum Beispiel habe der Roboter allen etwas gebracht, sagt Martina Kunze. "Die Kinder haben die Fähigkeit, ihn als Freund anzunehmen. Sie wissen ganz genau, was er nicht kann. Manche Kinder können manche Dinge auch nicht. Und das ist sehr schön, denn die Kinder sagen: Aha, man muss nicht alles können."

Künstliche Intelligenz mit Tücken

Der Roboter besitzt keine künstliche Intelligenz. Er kann also keine eigenen Sätze bilden, sondern nur genau das sagen, was Ingenieur Geißler ihm einprogrammiert hat. Die Dialoge erinnern deshalb ein wenig an Gespräche mit automatischen Telefon-Hotlines. Die Verzögerung, bis Nao vom Sprechen aufs Zuhören umgeschaltet hat, erschwert natürlich auch die Kommunikation mit den Kindern.

Nao ist beweglich, aber nicht immer elegant dabei

Es gehe aber nicht darum, dass irgendwann nur noch Maschinen die Kinder betreuen – das ist Ideengeber Lutz Geißler wichtig. "Es gab auch Pädagoginnen, die hatten aufgrund ihrer Überlastungssituation so eine Vorstellung: Ich setze den Nao in eine Gruppe, während ich mit anderen Kindern Hausaufgaben machen muss oder dieses und jenes Thema. Und der Nao beschäftigt mal ein paar andere Kinder mit sinnvollen Sachen." Das sei jedoch nicht der Ansatz.

Nao ist kein Job-Killer

Und auch Erzieherin Janina Gadegast fürchtet trotz der rasanten technischen Entwicklung nicht um ihren Job. "Ich glaube, da fehlt dann viel, viel Emotion, die wir einfach mitbringen - so etwas hat ein Roboter nicht. Und das kann man ihm auch hoffentlich nie einprogrammieren." Und die Pädagogen besitzen noch einen unersetzlichen Vorteil: Sie würden ihre Kinder nie plötzlich im Stich lassen. Der Roboter dagegen zuweilen schon – spätestens wenn das System abstürzt.

Autor des Radiobeitrags ist Sven Kästner.

Stand: 03.01.2017, 15:56