Abu Dhabi, Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist teuer, weil es reich ist, weil es Öl besitzt. Und das Land ist – vorsichtig umschrieben – auch keine lupenreine Demokratie. "Ideale Bedingungen" also für große Projekte, ohne Bürgerbeteiligungsverfahren und strenge Rechnungsprüfer.

Masdar City ist so ein Projekt, ein bisschen Zukunftsmusik, ein bisschen Größenwahn. Mitten in der Wüste baut das Land eine Modellstadt, die emissionsneutral sein soll. Dafür wird mit Hightech aus aller Welt gebaut. Die ist auch nötig in einem Land, das praktisch keinen Regen hat, dafür aber Temperaturen weit jenseits der 40 Grad. Gefördert wird das Projekt teilweise mit Mitteln der UN. Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) hat sogar ihr Hauptquartier in Masdar City.

Gebaut wird seit 2008

Vielerorts nur Bauschilder in "Masdar City"

Noch besteht Masdar zum größten Teil aus ockerfarbener Wüste ohne Dünen. Irgendwo ein unfertiges Feld mit einem Dutzend Solarpanelen, irgendwo ein vierstöckiges Beton-Skelett. Am Ende der sandverwehten Asphaltstraße schließlich eine Riesen-Muschel. Das Empfangsgebäude - mit "Carpark". Endstation für Verbrennungsmotoren. "Das sind die fahrerlosen Fahrzeuge, die wir im Moment in der Stadt benutzen", erklärt Beatrix Maria Schmuelling, die im Büro des Geschäftsführers von Masdar City Development arbeitet. Das Auto ähnelt einer Seilbahn-Kabine: vier Sitzplätze, kein Lenkrad. Dennoch saust es erschreckend schnell über die Betonstraße, die unter den Gebäuden der Stadt verläuft. Wie bleibt es in der Spur? "Das geht über ein Induktionsfeld. Das ist ein ganz normales Fahrzeug mit Rollen, und dann gibt es halt im Prinzip im Boden vorgegebene Linien, die es halt abfährt."