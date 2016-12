Die Mobilitäts-Kolumne: Mach dich ehrlich, VDA!

Wer das Deutsche betont, grenzt es ab von allem anderen. Das wirkt in einer globalisierten Wirtschaftswelt seltsam und ist auch nicht fair. Wer behauptet, er hätte "die beste" Qualität, muss sich am ärgsten Konkurrenten messen lassen. Und das sind - immer noch - Autos aus Japan.

Schlechte Statistik

Dabei tappt der VDA in die Top-5-Falle. Dass über alle Altersklassen hinweg besonders viele "deutsche" Modelle unter den ersten Fünf seien, belege die Überlegenheit in Sachen Qualität. Aber: Fast jedes zweite Modell in den TÜV- und Dekra-Statistiken ist von einer deutschen Marke. Wer besonders häufig am Markt vertreten ist, landet schon allein aus Gründen des Zufalls auch häufiger in den Bestenlisten. Teure Spitzenmodelle wie der Porsche 911 sagen wenig über die Qualität des deutschen Durchschnittsautos. Anders als bei Olympia zählen bei der Autoqualität auch die Versager.