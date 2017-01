Die Mobilitäts-Kolumne: Saubere Laster, danke schön!

Die Umweltforscher des International Council on Clean Transportation (ICCT) hatten den VW -Skandal ins Rollen gebracht. Ihre Erkenntnisse brachten 2015 Ermittlungen der US-Umweltbehörden in Gang. Die Faktenlage war schließlich so erdrückend, dass VW den Einsatz einer betrügerischen Software einräumen musste.

Neuer Coup des ICCT