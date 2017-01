Was sind die Themen am neuen Zentrum für Internetforschung?

WDR : Aus welchen wissenschaftlichen Disziplinen setzen sich die Forscher zusammen?

Baurmann: Das Institut ist offen für alle möglichen Disziplinen, angefangen von der Informatik über die Rechts- und Wirtschafswissenschaften, die Politikwissenschaft, Soziologie und Kommunikationswissenschaft bis zum gesamten Spektrum der Kulturwissenschaften.

WDR : Unter anderem soll erforscht werden, wie das Internet die Gesellschaft verändert und prägt. Könnten Sie dazu vielleicht schon mal eine erste These aufstellen?

Baurmann: Durch das Internet erfahren viele Menschen erstmals, dass sie mit bestimmten Auffassungen nicht alleine stehen. Ihre Meinungen werden im Internet von möglicherweise vielen anderen " geteilt ". Das kann eine böse Überraschung sein, wenn sich dadurch extremistische Gruppen herausbilden.

Das kann aber auch für jeden von uns eine große Hilfe sein, wenn wir mit anderen in Kontakt kommen können, die in der gleichen Lebenssituation sind – etwa bei einer seltenen Krankheit.

Wie verändert das Internet die Gesellschaft?

WDR : In den USA gab es ein vergleichbares Institut schon seit dem Jahr 1998, in England seit 2001. Warum ist Deutschland im internationalen Vergleich so spät in die gezielte Erforschung des gesellschaftlichen Wandels durch das Internet eingestiegen?

Baurmann: Das kann man so nicht sagen, denn auch in Deutschland gibt es seit vielen Jahren eine exzellente Internetforschung. Sie wurde allerdings bisher vor allem von Einzelpersonen oder kleineren Instituten und Einrichtungen getragen. Was bisher gefehlt hat, sind Institute, die sich in größeren Dimensionen in der Internetforschung engagieren.

Die Fragen stellte Andreas Sträter