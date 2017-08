Fukushima: Wie gefährlich ist das radioaktive Wasser im Meer?

„In Großbritannien in Sellasfield und in Frankreich in La Hague wurden in den vergangenen Jahren jährlich ähnliche, zum Teil sogar höhere, Becquerel Werte zur Einleitung in den Ozean freigegeben “, sagt Christian Küppers vom Öko-Institut Darmstadt. Auch dort setzte man auf den verdünnenden Effekt des Ozeans. Schon nach kurzer Zeit verteilt sich das Tritium so, dass es kaum noch nachweisbar ist. Mit einer Halbwertszeit von etwa zwölf Jahren zerfällt es außerdem recht schnell.

800 Millionen Liter kontaminiertes Wasser lagern im Atomkraftwerk Fukushima

Gefährlich vor allem fürs Image

„ Radiologisch betrachtet “, resümiert Küppers, „ ist das Ablassen von Tritium wohl kein Problem. Aber es könnte sehr wohl ein Vermarktungsproblem werden. “ Die Fischer Japans fürchten einen enormen Imageschaden. 60.000 Becquerel Tritium pro Liter - das ist der Grenzwert den man sich in Japan gesetzt hat. Höher soll die Belastung des eingeleiteten Wassers nicht sein.

Das ist zwar sechsmal so hoch wie der von der WHO festgelegte Grenzwert für Tritium von 10 000 Becquerel pro Liter. Und tatsächlich könnten diese 60.000 Becquerel lokal einen Effekt haben, bevor sie in den Weiten des Ozeans verteilt werden. Aber auch dieser Effekt bliebe wohl eher gering:

Die japanischen Fischer haben Sorge um ihr Image

„ Wenn man seinen gesamten Trinkwasserbedarf mit Wasser decken würde, welches 60 000 Becquerel Tritium pro Liter enthält – und das über ein ganzes Jahr hinweg, käme man ungefähr auf die Strahlenbelastung einer Röntgenuntersuchung “, erklärt das Bundesamt für Strahlenschutz auf Anfrage. „ Ein sehr unwahrscheinliches Szenario. “

Unwahrscheinlich – und doch zeigt das Beispiel, dass der Plan, das Tritium in den Ozean zu leiten, so schlimm wohl nicht ist.