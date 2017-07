Die richtige Glasfolie kann Vögel retten

An einigen Hochhäusern oder gläsernen Lärmschutzwänden müssen jeden Tag tote Singvögel eingesammelt werden. „Manchmal haben sich aber auch schon Katzen oder Marder die Tiere geholt“ , weiß Rainer Morgenstern vom NABU und BUND Leverkusen. Nach Hochrechnungen des BUND Berlin sterben pro Jahr in Deutschland so bis zu 18 Millionen Vögel.

Dieses Wintergoldhähnchen lebt nach dem Crash noch, ist aber ganz benommen

Lärmschutzwände an Straßen und Schienen