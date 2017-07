Nach dem Dieselskandal: Sind Elektroautos die Lösung?

Für Deutschland sieht Dudenhöffer aber ein Problem: " Politik und Autoindustrie sind zu sehr verflochten" , so der Experte. "Die Autoindustrie blockiert die Elektroautos und verliert dadurch weltweit den Anschluss." Nicht nur in Großbritannien werden hohe dreistellige Millionenbeträge in Elektromobilität investiert. China plant ab 2018 eine Quote: Acht Prozent der in China gebauten Autos sollen Elektroautos sein.

Wille der Politik entscheidend