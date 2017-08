Plastikmüll: Coffee-to-go-Becher sind nicht das Hauptproblem

Mal eben schnell einen Kaffee besorgt, getrunken und den Becher dann in die Mülltonne geschmissen. 2,8 Milliarden Einweg-Kaffeebecher sind es, die so nach nur 15- oder 20-minütiger Nutzung jedes Jahr in Deutschland im Müll landen, berechnete die Deutsche Umwelthilfe. Das sind 40.000 Tonnen Müll.

Die Einweg-Kaffeebecher sind in den Fokus von Umweltschützern gerückt. Thorsten Fischer von der DUH erklärt dazu: " Die meisten Leute kaufen sich einen Kaffee zum Mitnehmen und schmeißen ihn dann unterwegs weg. Unwahrscheinlich, dass sie den Deckel mit nach Hause nehmen und dort in den getrennten Müll geben. Daher wird der Großteil der Kaffeebecher komplett verbrannt und nicht recycelt ."