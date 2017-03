Selbst bei einem Himmel voller Wolken und mitten in der Nacht können Wissenschaftler seit dem 23. März 2017 an solarer Energie forschen. Die größte künstliche Sonne der Welt namens "Synlight" wurde beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR ) in Jülich entwickelt und gebaut.

Sendehinweis: Leonardo | Heute, 15.05 - 17.00 Uhr | WDR 5