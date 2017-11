Warum Braunkohle besonders schädlich fürs Klima ist

Aus Kohlenstoff wird Kohlendioxid

Insgesamt wird etwa die Hälfte aller CO2 -Emissionen in Deutschland von der Energiewirtschaft verursacht - der größte Teil durch Kohle. Braunkohle schneidet besonders schlecht ab, weil in Kohlen fast nur Kohlenstoff zur Verbrennungsenergie beiträgt. Daraus wird dann Kohlendioxid. Gas hingegen besteht zusätzlich zum Kohlenstoff auch aus Wasserstoffatomen, so dass bei der Verbrennung auch Wasser entsteht, was besser fürs Klima ist.