Automatisiertes Fahren - wer zahlt im Schadensfall?

Bevor in Deutschland Autos automatisiert gesteuert werden, müssen viele Fragen geklärt werden. Folgen hat die neue Technologie unter anderem für die Kfz-Versicherungen. Wie Versicherer auf die neue Technologie reagieren wollen und welche rechtlichen Auswirkungen es gibt, darüber sprechen Experten auf der Konferenz "Mobilität, Telematik und Fahrerassistenzsysteme", die am Donnerstag und Freitag (19. und 20.01.2017) in Düsseldorf stattfindet.

Unfallopfer werden entschädigt

Schon jetzt gibt es viele Autos mit Assistenzsystemen, die zum Beispiel völlig eigenständig einparken können. Aber wer ist Schuld, wenn beim Parkmanöver trotz intelligenter Technik ein Spiegel abgefahren, eine fremde Stoßstange beschädigt oder schlimmer – ein Radfahrer angefahren wird?

Nach Angaben des GDV (Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft) werden Unfallopfer in jedem Fall von der Haftpflichtversicherung des Fahrers entschädigt -– gleichgültig, ob die Ursache ein Fehler des Fahrers, ein technischer Defekt oder ein Hackerangriff auf die Software gewesen ist.

Allerdings: Wenn beispielsweise ein Produkt- oder Softwarefehler nachweisbar ist, kann die Versicherung die Hersteller in Regress nehmen. Bei Hackerangriffen ist das schwieriger: Da muss der Täter zunächst gefasst und die Tat nachgewiesen werden - und der Täter zahlungsfähig sein.

Gesetzentwurf mit vielen Fragezeichen

Verkehrs- und Justizministerium arbeiten aktuell an einem Gesetzentwurf, der das autonome Fahren in Deutschland regeln soll. Die Verbraucherzentrale fordert, dass darin Rechte und vor allem Pflichten der Fahrer und Fahrzeugbesitzer genau beschrieben und festgelegt werden. "Es muss genau definiert werden, was ein Fahrer bei einer teil- und einer vollautomatisierten Fahrt zu tun und zu lassen hat" , sagt Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin.

Bisher haben Fahrer die Pflicht, auch automatisierte Fahrten permanent zu überwachen und Verkehrsschilder im Blick zu halten - viel entspannter wird das Fahren also erstmal nicht. Diese Verpflichtung ist im Wiener Übereinkommen festgelegt. Nach Ansicht der Verbraucherschützer sollten bei vollautomatisierten Fahrten aber die Hersteller in die Pflicht genommen werden und nicht die Autofahrer.

Wird es in Zukunft sicherer im Straßenverkehr?