Fahren Schiffe bald ohne Käpitän?

Kommandobrücke in der Landstation

Besonders in Finnland und Norwegen ist die Entwicklung autonomer Schiffe bereits sehr weit. Auch Rolls Royce ist beim Bau derartiger Frachter vorne dabei. Der britische Konzern baut neben Autos auch Antriebssysteme für Schiffe und sogar ganze Boote. Diese sollen in einer futuristischen Kommandobrücke an Land gesteuert werden können. "Bei diesen Landstationen ist es wichtig sicherzustellen, dass Informationen zu Technik und Lage des Schiffes verlässlich übertragen werden" , sagt Carlos Jahn vom Institut für Maritime Logistik. An der stabilen durchgehenden Kommunikation werde noch gearbeitet.

Schiffe sollen eigenständig fahren

Die Schiffe werden mit einer autonomen Brücke ausgestattet, die Entscheidungen auf See eigenständig treffen können. " Backbord und Steuerbord müssen richtig gewählt und eine Strandung des Schiffes vermieden werden" , erklärt Jahn. Das Schiff navigiert also eigenständig und erkennt andere Objekte auf See. Dafür sind spezielle Sensoren nötig. "Auch der komplette Maschinenbereich, vom Antrieb über die Rudermaschine bis zu den Pumpen, muss lange ohne menschlichen Eingriff funktionieren" , ergänzt der Experte.

Weniger Unfälle auf See?

Das habe einen großen Vorteil, glaubt Peter Ehlers, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie: "Es könnte weniger Unfälle auf See geben, weil menschliche Fehler reduziert werden können." Denn ein Großteil der Unfälle auf See sei auf menschliches Versagen zurückzuführen, sagt auch Carlos Jahn. "Durch mehr Sensorik, bessere Lagebilderstellung und mehr Intelligenz der Computer könnte die Sicherheit erhöht werden."

Autonome Schiffe sollen effizienter sein

Hinzu kommt, dass die Schiffe leichter gebaut werden können. "Man braucht nicht mehr das Brückenhaus und Systeme für Warmwasser Heizung und Lüftung für die Menschen" , erläutert Jahn. "Und das ist teuer beim Schiffsbau." Damit spare man Gewicht, Windwiderstand und könne somit die Schiffe effizienter fahren. "Der Treibstoffverbrauch kann damit letztlich gesenkt werden" , sagt Peter Ehlers.

Seefahrtsrecht lässt unbemannte Schiffe noch nicht zu

Doch ein großes Hindernis gibt es noch zu bewältigen: Nach internationalem Seefahrtsrecht müssen Schiffe in internationalen Gewässern immer bemannt sein. "Es braucht also einen Kapitän und auch jemanden, der Ausguck halten und Kollisionen verhindern kann" , sagt Carlos Jahn. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation müsste hier erst mal Klarheit schaffen.