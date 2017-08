Muscheln, Seepocken, Krebse, Algen - in einer dicken Schicht, dicht an dicht: So sieht der Rumpf viele Schiffe aus. Dieser als „Fouling“ bezeichnete Bewuchs ist ein großes Problem, denn er macht die Schiffe schwerer und führt dazu, dass sie nicht so leicht durch das Wasser gleiten. So verbrauchen sie mehr Kraftstoff. Außerdem reisen am Rumpf von Schiffen viele Tierarten über weite Strecken in neue Lebensräume und können dort das Ökosystem stören.