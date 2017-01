Technisches Dilemma in Ultra-HD

Wer zum ersten Mal ein Bild in 4K sieht, fühlt sich wie berauscht. Filmaufnahmen zeigen nicht nur einfach ein paar Bilder von einem Wald oder der Savanne, sie ziehen den Zuschauer förmlich ins Gelände: ausgeblichene Gräser, glasklare Wasserstellen, weit entfernte Hügel - mit so vielen Details als stünde man mittendrin. "Man hat ein unglaublich großes Display und auf diesem großen Display kann man unglaublich viele Details entdecken", schwärmt Walter Demonte, Chef der Kameraleute im WDR. Möglich wird das durch die vielen Pixel oder Bildpunkte. Denn 4K, auch bekannt als Ultra-HD oder UHD, hat vier Mal so viele Bildpunkte, wie das verbreitete "normale" HD-Bild, das es inzwischen standardmäßig über Kabel oder Satellit empfangen kann.

UHD-Bilder machen Filmproduktion aufwändiger

4K bei neuen Flachbildgeräten längst Standard

Dieser Detail-Reichtum bringt ganz neue Herausforderungen, sagt Maskenbildnerin Constanze Frerichs. "So ein Haar, das auf einmal da ist, wo es nicht hingehört, da guckt man immer hin. Das sind Dinge, auf die wir unheimlich achten. Damit das eben nicht störend im Bild in Erscheinung tritt." Denn bei den hoch und höchstauflösenden Bildern sieht man deutlich jedes einzelne störrische Haar bei Moderatoren, Fernsehgästen und Schauspielern. Gegen die Schattenseiten der hochauflösenden Bilder hilft nur die Aufrüstung am Arbeitsplatz der Maskenbildnerin: Besonders helle Lampen, kaltes blaues Licht enttarnen schon am Schminktisch, was die Kamera sonst später gnadenlos einfängt: "Visuelle" Störenfriede wie Augenringe, Poren, Bartstoppeln, Schweißperlen, Hautschuppen, Zahnstein, Pickel, ein ausgefallenes graues Haar auf dem Jackett. Auch "Oberflächlichkeiten" wie Ziegelsteine aus Pappmache, ein abgeranzter Boden im Fernsehstudio oder auch einfaches, billiges Make Up – alles jetzt nicht mehr nur für die Fernsehmacher sichtbar, sondern auch für den Zuschauer.

Format hat Einfluss auf Besetzungen

Tatort-Regisseur Sebastian Ko

Sebastian Ko, Regisseur beim Kölner Tatort, ist skeptisch. Er ist davon überzeugt, dass die Schönheit eines Bildes nur im Ansatz von den derzeitigen technischen Entwicklungen abhängig ist. "Inwiefern hat ein Bild einen Ausdruck oder eine Kraft, die man sofort spürt? Die Ausgewogenheit eines Bildes, ob die Figuren im goldenen Schnitt sind. Das macht ein gutes Bild aus."



Der technische Fortschritt habe dennoch Auswirkungen auf die Geschichte, meint der Regisseur. "Also wenn du jetzt einen Schauspieler hast mit, ich sag mal 'unruhiger' Haut, dann wirst du, wenn du auf 4K oder eben sehr hochauflösend drehst, da noch mal eine andere Entscheidung treffen, weil du das möglicherweise gar nicht so weggeschminkt kriegst."

Kaum 4K-Filme zu sehen

Zu große Poren oder Tränensäcke?

Aber auch wenn die hoch- und höchstauflösenden Bilder den meisten Zuschauern im ersten Moment ein SUPER und WOW entlocken, so gibt es derzeit noch kaum welche zu sehen. Zwar gibt es auch bei Youtube und einigen Streaming-Anbietern ein paar Filmchen oder Serien in höchstauflösenden Bildern in 4K und UHD zu sehen. Im normalen Fernsehen sieht es dagegen meist noch eher mau aus, erklärt Kamerafachmann Demonte. "4K gibt es heute schon bei Sky. Europaweit bieten die große Sportereignisse in 4K an, Olympische Spiele, Fußballspiele und Länderspiele." Im Regelbetrieb im deutschen Fernsehen, schätzt Demonte, werde es vermutlich noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis die neue Technik die Zuschauer erreicht. Bis dahin werden in den Fernsehsendern Daten komprimiert, die in HD oder in 4K aufgenommenen wurden, also kleingerechnet.

Abspielgeräte noch sehr teuer

Um Fernsehen in Ultra-HD-Qualität genießen zu können, muss das 4K-Signal auch beim heimischen Gerät im Wohnzimmer ankommen. Und genau da wird es schwierig. Streaming-Angebote wie Netflix und Amazon tun sich noch schwer mit dem neuen Standard. Nur ein kleiner Teil des Angebots wird als UHD angeboten. Und auch bei Youtube geht die Zahl der entsprechenden Filmclips nicht über ein überschaubares Testangebot hinaus.

Mehr Details mit 4K

Der Verbraucher ist also auf teure UHD-Blu-ray-Angebote angewiesen. Dazu braucht es aber entsprechende Player, die noch sehr teuer sind. Zum Vergleich: ein normaler Full-HD-Player ist für unter 50 Euro zu haben. Ein 4K-Gerät von einem Markenhersteller kostet hingegen immer noch leicht 300 Euro. Manche Verbraucher kaufen deshalb sogar spezielle Spiel-Konsolen. Einige Versionen haben bereits die teuren Laufwerke eingebaut und zusätzlich auch Festplatten, um Videos auch mal speichern zu können.

Während bei uns Ultra HD beziehungsweise 4K in den nächsten Jahren immer mehr den Einzug halten wird, sind die Japaner schon einen Schritt weiter: Dort gibt es bereits 8K.

Autorin des Radiobeitrags ist Alexandra Rank.

Stand: 02.01.2017, 10:40