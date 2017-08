Sternschnuppen-Nächte: Trübe Aussichten für Sternengucker

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen, heißt es. In den kommenden Nächten könnte es sich also lohnen, in den Himmel zu gucken. Bei idealen Lichtbedingungen und außerhalb der Stadt sind stündlich rund 100 Sternschnuppen zu sehen - theoretisch.

Der Höhepunkt des Perseiden-Schauers wird am Wochenende in der Nacht von Samstag (12.08.2017) auf Sonntag (13.08.2017) erwartet, erläutert Susanne Hüttemeister, Leiterin des Planetariums in Bochum, dem WDR .

Sternschnuppen verschwinden im Mondlicht

Allerdings ist vom Mond nach dem Vollmond am Montag (07.08.2017) noch so viel zu sehen, dass er viel Helligkeit in den Nachthimmel abstrahlt. "Die schwächeren Sternschnuppen verschwinden im Mondlicht, so dass wir nur die starken Sternschnuppen sehen können" , erläutert die Astronomin.

Viele Wolken am Wochenende

So klar wird es nur an der Küste, nicht aber im Westen