So schützen Sie sich vor Hepatitis im Urlaub

Hepatitis ist eine tückische Krankheit. Die Virusinfektion der Leber tritt in verschiedenen Formen auf und ist besonders in südlichen Ländern verbreitet. Darum warnen viele Ärzte davor, ungeschützt und zu sorglos in den Urlaub zu reisen. "Mehr als die Hälfte aller neu diagnostizierten Hepatitis A-Virusinfektionen in Deutschland sind ein ungewolltes Reisesouvenir" , sagt Michael Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung.

Ansteckung über viele Wege möglich

Zum Schutz vor Hepatitis A und B ist die Impfung wichtig