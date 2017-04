Achtung: Zecken!

Video starten, abbrechen mit Escape Zecken - 6 Tipps gegen Infektionen | Servicezeit | 25.05.2016 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 25.05.2017 | WDR

Wie entfernt man eine Zecke?

Nach dem Aufenthalt in Wald und Gebüsch sollte man den Körper gründlich absuchen - die Zecken sind sehr, sehr klein und oft nur schwer zu entdecken. Besonders gerne stechen sie zwischen den Beinen, hinter den Ohren, in den Kniekehlen, auch unter den Armen fühlen sie sich wohl - überall dort, wo es warm und feucht ist.

Man sollte keine Hausmittel anwenden, sondern einfach die Zecke mit einer Pinzette oder den Fingernägeln gerade herausziehen. In Drogeriemärkten und Apotheken gibt es spezielle Zecken-Zangen, aber auch Zeckenkarten - ähnlich einer Scheckkarte mit Aussparungen an den Ecken - sie eignen sich besonders gut. Die Zecke sollte zügig entfernt werden. Denn je länger die Zecke Blut saugt und je länger man die Zecke durch Ziehen, Drücken, Quetschen stresst, desto größer ist die Gefahr, dass mögliche Krankheitserreger auf den Menschen übertragen werden. Dies geschieht, wenn die Zecke einen Teil ihrer Blutmahlzeit auswürgt und in die Stichwunde hinein bringt. Wichtig ist es, die Wunde nach der Entfernung der Zecke zu desinfizieren.

Wie groß ist das Risiko zu erkranken?

Die meisten Zeckenstiche machen nicht krank, denn nicht jede Zecke trägt Krankheitserreger in sich und nicht bei jedem Stich werden solche Erreger übertragen. Es gibt in Deutschland weitaus häufiger Fälle von Borreliose als von FSME. Eine Borreliose kann auch vom Betroffenen unbemerkt auftreten und wieder verschwinden. Zecken, die Borreliose-Erreger in sich tragen, gibt es überall in Deutschland. Dagegen tritt FSME nur in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen, im südlichen Hessen und im Saarland auf. Auch in einigen Urlaubsländern gibt es FSME-Gebiete. Auch vor Reisen nach Polen, Österreich, Tschechien und in die Schweiz kann eine Impfung sinnvoll sein.

Experten beobachten eine langsame Ausbreitung der FSME-Risikogebiete in nördliche Regionen. Das könnte auch auf den Klimawandel zurückzuführen sein. Im Jahr 2014 erkrankten bundesweit 265 Menschen an FSME, im Jahr davor waren es 420. Die Schwankungen können auch durch die Witterung bedingt sein.