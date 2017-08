Wiesen als wirksamer Hochwasserschutz

Feuchtgebiete an Küsten können katastrophale Verwüstungen wie durch Hurrikan Harvey effektiv verringern. Das zeigt eine neue US-Studie, die am Donnerstag (31.08.2017) im Fachjournal "Scientific Reports" veröffentlicht worden ist.

Die Forscher der University of California in Santa Cruz hatten die Salzwiesen in einem Landstrich im US -Bundesstaat New Jersey untersucht und herausgefunden, dass die Wiesen die jährlichen Schäden durch Überschwemmungen um durchschnittlich 16 Prozent senken.