Seit wann das Wetter aufgezeichnet wird

Immer wieder ist vom heißesten, nassesten oder kältesten Tag seit der Wetteraufzeichnung die Rede – erst recht in diesem wechselhaften Sommer. Doch was heißt das eigentlich? Ein Interview mit Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst ( DWD ) in Offenbach.

WDR : Herr Friedrich, wann war denn nun der offizielle Beginn von Wetteraufzeichnungen?

Andreas Friedrich: Natürlich gab es seit Jahrhunderten Aufzeichnungen über das Wetter. Forscher wie Galileo Galilei haben ja auch schon im Mittelalter die ersten Messinstrumente erfunden. Mit einem Barometer oder einem Thermometer konnten man ja dann Temperaturen messen und aufzeichnen.

Seit dem Jahr 1881 können für Deutschland Mittelwerte für die Temperatur berechnet werden. Wenn es also heißt: Der heißeste August seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, dann sind alle Jahre bis zum Jahr 1881 gemeint.